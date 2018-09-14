В Ростове у маршрутки на ходу отвалилось колесо



В Ростове у маршрутки на ходу отвалилось колесо. Инцидент произошел днем 16 сентября на улице Красноармейской.



Свидетели случившегося утверждают, что у маршрутного такси № 80 отпало колесо. Общественный транспорт затормозил. К счастью, никто не пострадал. Как только произошло ЧП, пассажиры вышли из салона, а водитель начал звонить в ремонтную службу.



Стоит отметить, что маршрутки и автобусы в городе находятся в плачевном состоянии. Каждое транспортное средство буквально разваливается на ходу. Кроме того, водители возят пассажиров, словно дрова.