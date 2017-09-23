В Ростове пропал 41-летний приезжий мужчина





В Ростове пропал 41-летний мужчина. Андрей Дроздов приехал в донскую столицу и перестал выходить на связь с семьей. Мужчина исчез приблизительно в Советском районе города.



В ГУ МВД Ростовской области сообщили приметы пропавшего. На вид ему 45 лет. Рост около 155-160 сантиметров, телосложение спортивное. У мужчины серые глаза и короткие русые волосы. Под левой лопаткой шрам.



Всех, кто что-нибудь знает о том, где находится Андрей Дроздов или видел его, просят позвонить по номерам: (863) 249-20-60 или 02.