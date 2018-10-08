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В Ростове продлят ограничение проезда по Шолохова и Малиновского

В Ростове продлят ограничение проезда по Шолохова и Малиновского
В Ростове-на-Дону продлят ограничение проезда по проспекту Шолохова и улице Малиновского. Ограничения будут действовать до ноября и декабря. Информацию об этом передает департамент автомобильных дорог и организации движения.

Сообщается, что до 10 ноября ограничат проезд по улице Малиновского в створе дома № 3. Запрет связан с работами по прокладке ливневой канализации на 2-й Краснодарской.

Кроме того, движение транспорта ограничат по проспекту Шолохова на участке от 14-й Линии до площади Энергетиков; также на 14-й Линии от Шолохова до Текучева, по улице 1-й Конной Армии от Текучева до площади Комбайностроителей. Запрет будет действовать до 28 декабря.

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