В Ростове продлят ограничение проезда по Шолохова и Малиновского



В Ростове-на-Дону продлят ограничение проезда по проспекту Шолохова и улице Малиновского. Ограничения будут действовать до ноября и декабря. Информацию об этом передает департамент автомобильных дорог и организации движения.



Сообщается, что до 10 ноября ограничат проезд по улице Малиновского в створе дома № 3. Запрет связан с работами по прокладке ливневой канализации на 2-й Краснодарской.



Кроме того, движение транспорта ограничат по проспекту Шолохова на участке от 14-й Линии до площади Энергетиков; также на 14-й Линии от Шолохова до Текучева, по улице 1-й Конной Армии от Текучева до площади Комбайностроителей. Запрет будет действовать до 28 декабря.