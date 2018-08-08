В Ростове потратят почти 400 млн рублей на новое уличное освещение



В Ростове из городского бюджета выделят около 400 миллионов рублей на новое уличное освещение. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. Ее разместило Управление капитального строительства донской столицы. Цена контракта на установку сетей наружного освещения в городе составляет 395 868 120 рублей.



В документах числится порядка 60 участков в разных частях города, на которых будут проводиться работы. Так, новое наружное освещение должно появиться на следующих улицах:



Улица Оганова от улицы Тимошенко до улицы Особенной,



Переулок Халтуринский от улицы Тургеневская до улицы Московская»,



Улица Орбитальная от проспекта Космонавтов до улицы Беляева,



Улица Малиновского от дома № 164 до дома № 228,



Улица Нансена от Театрального проспекта до Крепостного переулка,



Улица Малюгиной от проспекта Чехова до проспекта Соколова и другие места.



Прием заявок на участие в конкурсе открыт до 27 августа. Аукцион назначен на 3 сентября. Работы будут идти восемь месяцев.