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В Ростове перед судом предстанет мужчина, изнасиловавший девушку 11 лет назад

В Ростове перед судом предстанет мужчина, изнасиловавший девушку 11 лет назад
Фото: Newsnn.ru

В Ростове будут судить 46-летнего мужчину, изнасиловавшего девушку 11 лет назад.

В мае 2006 года в съёмной квартире на улице Горького подозреваемый, применяя насилие и угрожая убийством, изнасиловал 24-летнюю девушку. С места преступления подозреваемый скрылся, после чего был объявлен в розыск. В сентябре 2017 года его задержали в Кировской области и доставили в Ростов.
- В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном управлении Ростовской области.

Мужчина обвиняется в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера.

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