В Ростове определили лучшую швею города



12 октября в Ростове прошёл городской конкурс «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея». Победительницей профессионального состязания стала Татьяна Власова из «Элис Фэшн Рус».



Конкурс «Лучшая швея» проводится с 2005 года на базе известных швейных фабрик, а также профессиональных училищ. В этом году он проходил в «Ростовском техникуме индустрии моды, экономики и сервиса». В соревновании принимали участие 12 лучших работниц промышленных предприятий.







Лучшую портниху определяли в два этапа. Сначала на предприятии самостоятельно выбрали работника, достойного представлять фабрику на городском конкурсе. В соревновании принимали участие представители швейных фабрик по пошиву спецодежды, детских товаров, джинсов, пальто и других вещей.



Финал состязания также проходил в два этапа. На первом комиссия проверила теоретическую базу знаний швей. На втором участницы продемонстрировали умение работать за швейными машинами. Конкурсанткам предстояло сделать накладной карман. На данном этапе главными показателями были качество и скорость работы.







Участниц и призеров конкурса поздравила начальник отдела поддержки предпринимательства Департамента экономики Ростова-на-Дону Маргарита Фадеева.

- Такие конкурсы проводятся для популяризации профессии, повышения её имиджа, - отметила Маргарита Фадеева. – Сегодня рабочие профессии очень востребованы в нашем городе.







Победительницей стала швея фабрики «Элис Фэшн Рус» Татьяна Власова, которая вот уже четвертый год участвует в конкурсе и во второй раз одерживает победу. Предприятие занимает на рынке лидирующие позиции. Фабрика с давней историей постоянно совершенствуется и работает на международном уровне с итальянскими партнерами.

- Я искренне радуюсь, когда вижу на людях вещи нашей фабрики, - рассказала победительница. – На производстве шью с удовольствием, а вот для себя шить не люблю, вяжу только иногда.







На сегодняшний день средняя зарплата швеи составляет 30-35 тысяч рублей, сотруднику предоставляется полный соцпакет, а также скидки на продукцию фабрики до 30%.



Маргарита Станиславовна подчеркнула, что благодаря таким мероприятиям имидж профессии будет только расти.

Второе место разделили Татьяна Лазуренко и Елена Серебрякова. Третьими стали Галина Гусенко и Наталья Кореева.



