В Ростове несколько районов останутся без воды





Несколько районов Ростова на сутки останутся без воды. Из-за переврезки водовода на улице Станиславского подача воды будет прекращена с 8.00 27 марта до 8.00 28 марта в домах, расположенных в границах проспекта Ворошиловского от улицы Большой Садовой до Станиславского, на участке от проспекта Ворошиловского до переулка Братского, а также на отрезке улица Социалистическая – улица Московская.



Кроме того, водоснабжение будет отсутствовать с 9.00 27 марта до 9.00 28 марта в границах улиц Жданова, 339-й Стрелковой Дивизии, Солженицына, Жукова (3-й мкр и 6-й мкр Левенцовского района). Здесь ведётся строительство водопроводных сетей.



С 8.00 28 марта до 16.00 28 марта будет прекращено водоснабжение на улице Вавилова от улицы Таганрогской до проспекта Королева, а также от улицы Вавилова до улицы Инженерной. На этом участке проводится переподключение действующего водовода.



Подача воды также будет прекращена с 8.00 28 марта до 9.00 29 марта в домах, расположенных в границах от улицы Горсоветской до 30-й Линии, от улицы Тюхряева до Богданова, от 37-й Линии до моста по улице Сарьяна, на участке от улицы Комсомольской до Богданова и в посёлке Ясная Поляна. Подача воды с пониженным давлением будет осуществляться в посёлке Нахичевань.



В связи с заменой аварийного участка трубопровода на проспекте Космонавтов, 28 марта с 8.30 до 20.00 без воды останутся жильцы домов на проспекте Космонавтов, улицах Добровольского, Пацаева, бульваре Комарова, улицах Волкова и Капустина, а также во 2-м, 3-м микрорайонах СЖМ и части 1-го микрорайона СЖМ.