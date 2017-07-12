В Ростове назначили нового директора Департамента социальной защиты населения





В Ростове назначили нового директора Департамента социальной защиты населения, сообщает администрация города. 14 июля ведомство возглавила 37-летняя Ирина Шувалова, ранее занимавшая должность заместителя.



Ирина Шувалова окончила Северо-Кавказскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» с присвоением квалификации «Менеджер-экономист».



С 2002-го по 2010 годы замещала должности госслужбы в Министерстве экономики Ростовской области. Работала специалистом первой категории, главным специалистом, начальником отдела сопровождения проектов управления развития малого бизнеса. Следующий год Ирина Шувалова была начальником отдела сопровождения проектов Департамента развития малого и среднего предпринимательства и туризма области.



С 2011-го по 2015 год работала в Департаменте инвестиций и предпринимательства Ростовской области. Занимала должности начальника отдела господдержки управления развития предпринимательства, затем - начальника отдела финансовой поддержки управления развития предпринимательства.



Последние два года работала заместителем директора Департамента социальной защиты населения Ростова. Она также исполняла обязанности его руководителя после того, как предыдущий директор, Елена Кожухова, была назначена заместителем главы администрации Ростова по социальным вопросам. Елена Кожухова, в свою очередь, сменила на этом посту нынешнего главу Ворошиловского района Виктора Бережного.