В Ростове нашли пропавшего накануне 9-летнего мальчика





В Ворошиловском районе Ростова нашли пропавшего накануне 9-летнего мальчика.



Утром 12 апреля ребёнок ушёл в школу, но после уроков домой не вернулся. Когда сын не появился дома и вечером, родители забили тревогу. Сначала они пытались найти его самостоятельно, обзванивая друзей и знакомых. Но когда никто не смог подсказать, где может находиться школьник, ростовчане обратились в полицию.



К розыску ребёнка подключились полицейские. Однако найти мальчика удалось родителям. Отец школьника увидел его гуляющим возле дома.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, сейчас ребёнок находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

- За время отсутствия никаких противоправных действий в отношении мальчика не совершалось, - добавили в донском главке.