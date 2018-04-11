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В Ростове нашли пропавшего накануне 9-летнего мальчика

В Ростове нашли пропавшего накануне 9-летнего мальчика

В Ворошиловском районе Ростова нашли пропавшего накануне 9-летнего мальчика.

Утром 12 апреля ребёнок ушёл в школу, но после уроков домой не вернулся. Когда сын не появился дома и вечером, родители забили тревогу. Сначала они пытались найти его самостоятельно, обзванивая друзей и знакомых. Но когда никто не смог подсказать, где может находиться школьник, ростовчане обратились в полицию.

К розыску ребёнка подключились полицейские. Однако найти мальчика удалось родителям. Отец школьника увидел его гуляющим возле дома.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, сейчас ребёнок находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
- За время отсутствия никаких противоправных действий в отношении мальчика не совершалось, - добавили в донском главке.

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