В Ростове накажут водителя автобуса, устроившего гонки по встречной полосе



В Ростове привлекут к ответственности водителя автобуса, устроившего гонки по встречной полосе в центре города.



Инцидент произошёл днём 20 сентября на Ворошиловском проспекте. Водитель автобуса ЛиАЗ маршрута № 5, отъезжая от остановки «ЦГБ», чтобы обогнать другой автобус, пересёк две сплошные полосы и выехал на встречную. Шофёр ехал по «встречке», пока не обогнал своего коллегу. При этом избежать ДТП удалось чудом. Автомобилисты, двигавшиеся навстречу по своей полосе, успели вовремя среагировать и перестроиться на крайнюю полосу.



Грубое нарушение правил дорожного движения заснял на камеру автомобильного видеорегистратора один из водителей. Благодаря записи нарушителя удалось быстро найти.

- Им оказался 41-летний ростовчанин. В настоящее время в отношении него составлен протокол об административных правонарушениях по статье «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



За опасное вождение водитель заплатит штраф.