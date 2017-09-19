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В Ростове накажут водителя автобуса, устроившего гонки по встречной полосе

В Ростове накажут водителя автобуса, устроившего гонки по встречной полосе
В Ростове привлекут к ответственности водителя автобуса, устроившего гонки по встречной полосе в центре города.

Инцидент произошёл днём 20 сентября на Ворошиловском проспекте. Водитель автобуса ЛиАЗ маршрута № 5, отъезжая от остановки «ЦГБ», чтобы обогнать другой автобус, пересёк две сплошные полосы и выехал на встречную. Шофёр ехал по «встречке», пока не обогнал своего коллегу. При этом избежать ДТП удалось чудом. Автомобилисты, двигавшиеся навстречу по своей полосе, успели вовремя среагировать и перестроиться на крайнюю полосу.

Грубое нарушение правил дорожного движения заснял на камеру автомобильного видеорегистратора один из водителей. Благодаря записи нарушителя удалось быстро найти.
- Им оказался 41-летний ростовчанин. В настоящее время в отношении него составлен протокол об административных правонарушениях по статье «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

За опасное вождение водитель заплатит штраф.

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