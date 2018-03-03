В Ростове начало новой недели будет холодным, а на праздники ожидается потепление



В Ростове начало новой недели будет холодным, а на праздники ожидается потепление. В начале недели будет морозно. Температура днем составит -1…-3, ночью - до -8…-9 градусов. Однако осадков не ожидается.



Потепление начнется со среды, 7 марта. Столбики термометров в этот день поднимутся до отметки +3 градуса. А уже 8 марта потеплеет сразу на 5 градусов. Оставшиеся дни температура будет составлять +5…+7 градусов. Однако каждый день будет идти дождь.