В Ростове началась разборка «гиперларька Бояркина»





В Ростове начались работы по разборке «гиперларька Бояркина».



Первый этап демонтажа начался со снятия остекления здания. В настоящее время спецтехника работает на левом фасаде строения.



Напомним, печально известный «гиперларек Бояркина» будет разобран до основания. На его фундаменте возведут новое двухэтажное административное здание в стиле старого Ростова. Городская администрация уже утвердила его проект.



Как сообщил представитель собственника, с подрядчиком расплатятся материалами от разборки здания. Демонтаж планируется завершить к марту. А новое здание на месте «дома Бояркина» должно появиться в четвертом квартале текущего года.



Строительство будет осуществляться за счет собственника здания. В настоящее время им владеет московский предприниматель Афродита Умрихина.



