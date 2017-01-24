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В Ростове началась разборка «гиперларька Бояркина»

В Ростове началась разборка «гиперларька Бояркина»

В Ростове начались работы по разборке «гиперларька Бояркина».

Первый этап демонтажа начался со снятия остекления здания. В настоящее время спецтехника работает на левом фасаде строения.

Напомним, печально известный «гиперларек Бояркина» будет разобран до основания. На его фундаменте возведут новое двухэтажное административное здание в стиле старого Ростова. Городская администрация уже утвердила его проект.

Как сообщил представитель собственника, с подрядчиком расплатятся материалами от разборки здания. Демонтаж планируется завершить к марту. А новое здание на месте «дома Бояркина» должно появиться в четвертом квартале текущего года.

Строительство будет осуществляться за счет собственника здания. В настоящее время им владеет московский предприниматель Афродита Умрихина.

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