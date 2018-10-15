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В Ростове на протяжении пяти месяцев разыскивают мужчину

В Ростове на протяжении пяти месяцев разыскивают мужчину
В Ростове-на-Дону на протяжении пяти месяцев разыскивают 35-летнего Равшана Абдулаева. Мужчина последний раз связывался с родными 16 июня, после чего бесследно пропал.

На протяжении пяти месяцев Равшан Абдулаев не выходит на связь с родными и близкими. Они ничего не знают о местонахождении мужчины. Известно, что он не взял с собой документы.

Рост пропавшего – 160-165 сантиметров, среднее телосложение, волосы короткие, глаза карие. Отмечается, что мужчина заикается.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Равшана Абдулаева, просьба звонить по номерам: 8 (8632) 210-66-88 или 02.

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