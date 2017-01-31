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В Ростове на площади Ленина бьет коммунальный фонтан

В Ростове на площади Ленина бьет коммунальный фонтан

В Ростове-на-Дону возле гостиницы «Амакс» забил коммунальный фонтан. Авария произошла утром 31 января на огражденной забором строительной площадке. Высота нового ростовского «фонтана» достигает нескольких десятков метров- выше здания гостиницы «Амакс». Фото прислал в редакцию Rostov.ru очевидец произошедшего Денис Гаврилов.

Интересно, что раньше здесь действительно собирались построить настоящий фонтан.

По словам свидетелей происшествия, территория вокруг фонтана замерзла и превратилась в каток. Также местные жители сообщают, что в районе происшествия в квартирах отключили воду.

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