В Ростове на площади Ленина бьет коммунальный фонтан





В Ростове-на-Дону возле гостиницы «Амакс» забил коммунальный фонтан. Авария произошла утром 31 января на огражденной забором строительной площадке. Высота нового ростовского «фонтана» достигает нескольких десятков метров- выше здания гостиницы «Амакс». Фото прислал в редакцию Rostov.ru очевидец произошедшего Денис Гаврилов.



Интересно, что раньше здесь действительно собирались построить настоящий фонтан.



По словам свидетелей происшествия, территория вокруг фонтана замерзла и превратилась в каток. Также местные жители сообщают, что в районе происшествия в квартирах отключили воду.



