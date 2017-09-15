В Ростове на Нансена засеют газон стоимостью 8,1 миллиона рублей



В Ростове на улице Нансена засеют газон стоимостью 8,1 миллиона рублей. На сайте госзакупок Управление благоустройства Ворошиловского района разместило заявку на выполнение озеленительных работ. Средства на посев газона будут выделены из городского бюджета. Максимальная цена контракта составляет 8 139 854 рубля.



Согласно документам исполнитель должен будет сначала подготовить грунт и почву, а затем засеять газон. Кроме того, победитель конкурса обязан вывезти мусор с территории, установить систему полива, а также посеять уникальный мавританский газон (его нужно косить всего лишь раз в году) и изысканный партерный газон.



Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 5 октября. Исполнителя работ определят 6 октября.