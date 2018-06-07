В Ростове на месяц изменится схема движения ряда маршрутов





В Ростове во время ЧМ-2018, с 17 июня по 15 июля, изменится схема движения ряда автобусов.



Так, автобус № 3 будет следовать по маршруту: Железнодорожный вокзал - Большая Садовая - Кировский - Красноармейская - Театральный - Шолохова - Сельмаш - 1-й Конной Армии - Веры Пановой - Менжинского - Курчатова - Щербакова – Лесничество. В обратном направлении автобус проследует через улицы Щербакова, Курчатова, Менжинского, проспекты Сельмаш, Шолохова, Театральный, улицу Красноармейскую, проспект Кировский, улицу Большую Садовую, Железнодорожный вокзал.



Автобус № 3а до улицы Курчатова будет следовать по тому же маршруту, что и № 3, а затем он повернет на Днепропетровскую и продолжит движение по улице 26-го Июня, переулкам Туапсинскому, Древесному, улицам Туполева, Днепропетровской, Каскадной, Орской и далее - по схеме: Областная туб. больница - Орская - Каскадная - Днепропетровская - Туполева - Древесный - Туапсинский - 26-го Июня - Днепропетровская - Курчатова - Менжинского - Сельмаш - Шолохова - Театральный - Красноармейская - Кировский - Большая Садовая - ЖДВ.



Автобус № 7 будет ходить по маршруту: Железнодорожный вокзал - Большая Садовая - Кировский - Красноармейская - Театральный - Шолохова - З. Космодемьянской - Можайская.



Автобус № 67 проследует по схеме: микрорайон Левенцовский - Еременко - Зорге - Стачки - Сиверса - Большая Садовая - Кировский - Красноармейская - Театральный - Шолохова - Мира - Металлургическая - Образцовая - Веры Пановой - Сельмаш - Шолохова - Театральный - Красноармейская - Кировский - Большая Садовая - Сиверса - Стачки - Зорге - Еременко - микрорайон Левенцовский.



Автобус № 70 будет двигаться по схеме: Пригородный ж/д вокзал - Большая Садовая - Кировский - Красноармейская - Театральный - Шолохова, - 20-я Линия - 19-я Линия - Мясникова - Сарьяна - проспект 40-летия Победы, - Петрожицкого - Кирпичный. И в обратном направлении: улица Петрожицкого - 40-летия Победы - Сарьяна - 35-я Линия - Комсомольская - площадь Свободы - 20-я Линия - Шолохова - Театральный - Красноармейская - Кировский - Большая Садовая - площадь Привокзальная - ж/д вокзал.



Автобуса № 80 проследует от Пригородного ж/д вокзала по Большой Садовой, проспекту Кировскому, улице Красноармейской, проспекту Театральному, проспекту Шолохова, 20-й Линии, 19-й Линии, Мясникова, Сарьяна, проспекту 40-летия Победы, Александровке. В обратном направлении автобус будет двигаться по проспекту 40-летия Победы, улице Сарьяна, 35-й Линии, Комсомольской, площади Свободы, 20-й Линии, проспекту Шолохова, проспекту Театральному, Красноармейской, проспекту Кировскому, Большой Садовой, площади Привокзальной.



Автобус № 98 пойдет по маршруту: ГПЗ-10 - Малиновского - Коммунистический - Тружеников - Стачки - Сиверса - Большая Садовая - Кировский, - Красноармейская - Театральный - Шолохова - Мира - Металлургическая - Образцовая - Веры Пановой - Сельмаш - Шолохова - Театральный - Красноармейская - Кировский - Большая Садовая - Сиверса - Стачки - Тружеников - Коммунистический - Малиновского - ГПЗ-10.



Кроме того, для автобусных маршрутов введут временные остановки: «Проспект Кировский» (проспект Кировский, 36) и «Улица Пушкинская» (проспект Кировский, 57).