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В Ростове на двух улицах закрыли проезд на год

В Ростове на двух улицах закрыли проезд на год
Фото: Ubutovo.mos.ru
На двух улицах в Ростове введен запрет на движение транспорта на год.

Так, из-за строительства многоэтажного дома на улице Черепахина нельзя будет проехать по улицам Черепахина и Катаева в створе дома № 212. Ограничение вводится с сегодняшнего дня, 27 августа, и продлится до 5 июля 2019 года.

Кроме того, для увеличения пропускной способности на время ремонта южного и северного путепроводов Нансена - М. Нагибина одностороннее движение будет организовано по улице Фрунзе на участке от проспекта Буденновского до Стадионной в западном направлении. Новая схема движения начнёт действовать с 13 сентября.

Напомним, с 8 сентября по 15 декабря движение будет ограничено по северной и южной сторонам улицы Нансена.

Также продлевается ограничение на проспекте Богатяновский спуск. Из-за строительства гостиницы здесь нельзя будет проехать с 15 сентября до 31 декабря.

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