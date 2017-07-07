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В Ростове-на-Дону разыскивают родителей 4-летнего мальчика

В Ростове-на-Дону разыскивают родителей 4-летнего мальчика
В Ростове-на-Дону разыскивают родителей 4-летнего мальчика. Малыш самостоятельно, без присмотра взрослых бродил по проспекту Шолохова. Прохожие, увидевшие ребенка, позвонили в полицию. Правоохранители доставили юного ростовчанина в отдел полиции.

По информации ГУ МВД по Ростовской области, на вид ребенку 3-4 года, глаза карие. Был одет в серую майку с рисунком, джинсовые шорты, на ногах синие босоножки. Мальчик рассказал, что его зовут Тимур, а имя мамы – Ева.

Всех, кто знает родителей малыша просят обращаться в отдел полиции № 6 УМВД России по городу Ростову-на-Дону (Первомайский район) по телефону: (863) 232-45-20, (863) 249-28-11 или 02

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