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В Ростове на Буденновском проспекте продлили ограничение движения

В Ростове на Буденновском проспекте продлили ограничение движения
В Ростове на проспекте Будённовском продлевается ограничение движения транспорта. Здесь продолжаются геолого-изыскательские работы. Ограничение будет действовать до 10 октября.
- Продлено частичное поэтапное ограничение движения транспортных средств на локальных участках, не более одной полосы движения, на проспекте Буденновском на участке от улицы Береговой до Текучева, - сообщили в Департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова.

Напомним, на Буденновском проводятся исследования, в ходе которых специалисты возьмут пробы грунта и грунтовой воды, определят влияние проектируемых зданий на геологическую ситуацию. Ограничение действует с 9 августа. Ранее сообщалось, что его снимут 20 сентября.

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