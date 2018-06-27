В Ростове мероприятия, посвященные Дню молодёжи, перенесли на городскую набережную





Праздничные мероприятия, посвящённые Дню молодёжи, перенесли на городскую набережную.



Ранее сообщалось, что фестиваль пройдёт в фан-зоне. Однако позже мероприятия перенесли на набережную. 29 июня с 16 до 20 часов здесь будут работать интерактивные выставки, мастер-классы, пройдут показательные выступления спортсменов, различные конкурсы и флешмобы, в которых примут участие более пяти тысяч молодых людей.



Завершится праздник гала-концертом на главной сцене. В нём примут участие творческие коллективы и исполнители. Специальным гостем станет певица Elvira T.