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В Ростове мероприятия, посвященные Дню молодёжи, перенесли на городскую набережную

В Ростове мероприятия, посвященные Дню молодёжи, перенесли на городскую набережную

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню молодёжи, перенесли на городскую набережную.

Ранее сообщалось, что фестиваль пройдёт в фан-зоне. Однако позже мероприятия перенесли на набережную. 29 июня с 16 до 20 часов здесь будут работать интерактивные выставки, мастер-классы, пройдут показательные выступления спортсменов, различные конкурсы и флешмобы, в которых примут участие более пяти тысяч молодых людей.

Завершится праздник гала-концертом на главной сцене. В нём примут участие творческие коллективы и исполнители. Специальным гостем станет певица Elvira T.

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