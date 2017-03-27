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В Ростове из-за «бомбы» эвакуировали врачей и посетителей поликлиники №14

В Ростове из-за «бомбы» эвакуировали врачей и посетителей поликлиники №14

В Ростове из-за «бомбы» эвакуировали врачей и посетителей поликлиники № 14. Инцидент случился днем 29 марта на улице Портовой, 458.

Очевидцы утверждают, что на место происшествия выехали все экстренные службы. Свидетельница происходящего, Ольга Ровко утверждает, что территорию возле медучреждения оцепили, а здание на наличие опасных предметов исследуют специалисты.

Как сообщили в ГУ МВД Ростовской области, подозрительным предметом, вызвавшим опасение, оказался пакет с мусором.

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