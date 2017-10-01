В Ростове и области разыскивают пропавшего 56-летнего мужчину





В Ростове и области разыскивают пропавшего 56-летнего мужчину. Сергей Левченко несколько дней назад ушел из дома в Новошахтинске и перестал выходить на связь с близкими.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, на вид разыскиваемому - 50-57 лет, среднего телосложения, волосы темные, с проседью, носит усы.



- В день исчезновения Сергей был одет в черную шапку, болоньевую куртку, черную рубашку, синие джинсы и темные туфли, – отметили в ведомстве.



Всех, кто знает или видел мужчину, просят позвонить по телефонам: 8 (86369) 2-16-37, 8-904-506-63-92 или 02.