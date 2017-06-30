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В Ростове госпитализировали 2-летнюю девочку, проглотившую батарейку

В Ростове госпитализировали 2-летнюю девочку, проглотившую батарейку

В Ростове госпитализировали 2-летнюю девочку, проглотившую батарейку.

Вечером 2 июня с улицы Почетной в больницу на «скорой» доставили малышку. По словам обеспокоенных родителей, ребёнок играл с батарейкой. Через время девочка стала жаловаться на колики, плакать, у неё поднялась температура. Мама догадалась, что её маленькая дочка проглотила батарейку и тут же вызвала медиков.

Прибывшие на место врачи госпитализировали малышку. В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает.

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