В Ростове госпитализировали 2-летнюю девочку, проглотившую батарейку





В Ростове госпитализировали 2-летнюю девочку, проглотившую батарейку.



Вечером 2 июня с улицы Почетной в больницу на «скорой» доставили малышку. По словам обеспокоенных родителей, ребёнок играл с батарейкой. Через время девочка стала жаловаться на колики, плакать, у неё поднялась температура. Мама догадалась, что её маленькая дочка проглотила батарейку и тут же вызвала медиков.



Прибывшие на место врачи госпитализировали малышку. В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает.