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В Ростове для пешеходов закроют тротуар на 14-й Линии

В Ростове для пешеходов закроют тротуар на 14-й Линии
Фото: Gazeta-horoshevo-mnevniki.info

В донской столице ограничат движение пешеходов по улице 14-я Линия. С 8 ноября по 22 декабря нельзя будет пройти по восточной стороне улицы в районе дома № 63.

Ограничение вводится в связи с капитальным ремонтом ограждения онкологического института. Обойти этот участок можно по западной стороне улицы.

Как сообщалось ранее, с 8 ноября в Ростове вводятся ограничения и для автомобилистов. Так, до 8 декабря для проезда будет закрыт участок дороги по улице Всесоюзной от Портовой до Малиновского. Движение ограничат по одной полосе. Здесь будут проводиться работы по замене опор освещения.

Кроме того, с 8 часов утра 27 октября до 18 часов 28 октября из-за аварийных работ будет закрыт переезд на улице Мечникова.

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