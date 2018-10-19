В Ростове для пешеходов закроют тротуар на 14-й Линии



Фото: Gazeta-horoshevo-mnevniki.info



В донской столице ограничат движение пешеходов по улице 14-я Линия. С 8 ноября по 22 декабря нельзя будет пройти по восточной стороне улицы в районе дома № 63.



Ограничение вводится в связи с капитальным ремонтом ограждения онкологического института. Обойти этот участок можно по западной стороне улицы.



Как сообщалось ранее, с 8 ноября в Ростове вводятся ограничения и для автомобилистов. Так, до 8 декабря для проезда будет закрыт участок дороги по улице Всесоюзной от Портовой до Малиновского. Движение ограничат по одной полосе. Здесь будут проводиться работы по замене опор освещения.



Кроме того, с 8 часов утра 27 октября до 18 часов 28 октября из-за аварийных работ будет закрыт переезд на улице Мечникова.