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В Ростове демонтировали 13 «бесхозных» ларьков ритуальных услуг

В Ростове демонтировали 13 «бесхозных» ларьков ритуальных услуг

В Ворошиловском районе Ростова демонтировали 13 торговых ларьков. Киоски по продаже ритуальной продукции были установлены незаконно.

Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, объекты располагались на улице Добровольского на площади 85 квадратных метров. Находившиеся там люди не смогли пояснить, кому принадлежат павильоны, а также предъявить правоустанавливающие документы. Установить владельцев ларьков правоохранителям не удалось.
- На заседании комиссии администрации района по решению вопросов о сносе самовольно установленных временных строений в 2017 году принято решение о перемещении таких объектов, - рассказали в региональной прокуратуре. - Более полугода районная администрация не принимала мер к освобождению земельных участков от незаконно размещенных объектов. Главе администрации Ворошиловского района прокуратурой района внесено представление, по результатам рассмотрения которого торговые объекты демонтированы.

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