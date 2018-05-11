В Ростове демонтировали 13 «бесхозных» ларьков ритуальных услуг





В Ворошиловском районе Ростова демонтировали 13 торговых ларьков. Киоски по продаже ритуальной продукции были установлены незаконно.



Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, объекты располагались на улице Добровольского на площади 85 квадратных метров. Находившиеся там люди не смогли пояснить, кому принадлежат павильоны, а также предъявить правоустанавливающие документы. Установить владельцев ларьков правоохранителям не удалось.

- На заседании комиссии администрации района по решению вопросов о сносе самовольно установленных временных строений в 2017 году принято решение о перемещении таких объектов, - рассказали в региональной прокуратуре. - Более полугода районная администрация не принимала мер к освобождению земельных участков от незаконно размещенных объектов. Главе администрации Ворошиловского района прокуратурой района внесено представление, по результатам рассмотрения которого торговые объекты демонтированы.