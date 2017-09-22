В Ростове активист требуют снизить цену проезда в общественном транспорте до 17 рублей



В Ростове активисты требуют снизить цену проезда в общественном транспорте до 17 рублей. Горожанин Александр Беглов разместил петицию об изменении стоимости проезда на портале Change.org. Ростовчанин считает, что состояние автобусов и маршруток не соответствует должному уровню. Цену за билет на автобус или маршрутное такси нужно уменьшить на 2 рубля, пока состояние транспортных средств не улучшится.



- Я считаю, что нужно снизить проезд до 17 рублей, - отмечает автор. - Администрация не только не должна повышать оплату, но и уменьшить ее. Состояние маршруток и автобусов оставляют желать лучшего. Про хамство и опасную езду водителей я вообще молчу! 24 рубля - это обдираловка своих же граждан.



Отметим, что оплата за проезд в городском транспорте повысится с 1 октября. За передвижение в автобусе или маршрутке горожане будут 24 рубля наличными. По транспортной карте цена проезда составит 20 рублей