В первый майский день в Ростове потеплеет до +28 градусов



Фото: Rostov.dk.ru



В Ростове в первый день мая прогнозируется потепление до +28 градусов. Уже утром праздничного дня столбики термометра покажут +23 градуса. К полудню температура поднимется ещё на несколько градусов.



В течение всего дня в донской столице будет светить солнце, погода будет ясной и практически безветренной.



В области в этот день также тёплая солнечная погода. Днем в регионе до +27 градусов, по востоку до +29 градусов, ночью +10…+15 градусов. Осадки не прогнозируются.