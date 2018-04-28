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В первый майский день в Ростове потеплеет до +28 градусов

В первый майский день в Ростове потеплеет до +28 градусов
Фото: Rostov.dk.ru

В Ростове в первый день мая прогнозируется потепление до +28 градусов. Уже утром праздничного дня столбики термометра покажут +23 градуса. К полудню температура поднимется ещё на несколько градусов.

В течение всего дня в донской столице будет светить солнце, погода будет ясной и практически безветренной.

В области в этот день также тёплая солнечная погода. Днем в регионе до +27 градусов, по востоку до +29 градусов, ночью +10…+15 градусов. Осадки не прогнозируются.

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