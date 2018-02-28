В микрорайоне «Красный Аксай» в Ростове начал работу первый детский сад



1 марта в микрорайоне «Красный Аксай» открыли первый детский сад. Новое дошкольное учреждение, рассчитанное на 160 мест, получило название «Журавлик». Его построила и полностью оборудовала группа компаний «ЮгСтройИнвест».



Это событие стало значимым не только для «Красного Аксая», но и для жителей всего города. На церемонии открытия присутствовали глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв, генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов, заведующая детским садом Галина Фадеева. Вместе с воспитанницей сада они перерезали красную ленту, после чего пустили шары в цветах российского флага в небо. После церемонии заведующая детсадом провела экскурсию по учреждению.



Фасад здания отличается красочным дизайном, особенно ярко выделяются уникальный ландшафт территории, над которым трудились дизайнеры. Детский сад полностью оснащён всем необходимым. Здесь предусмотрены яркие группы, спортивные и тренажёрные залы, большой актовый зал, пищеблок, а также медицинский кабинет со всем необходимым оборудованием и стационаром. Благодаря индивидуальному отоплению и собственной котельной в садике будет тепло независимо от начала отопительного сезона. Глава администрации города Виталий Кушнарёв высоко оценил учреждение:

- Спасибо Юрию Ивановичу за то, что он вложил сюда свою душу и сердце! Вы подарили замечательный объект городу. Именно в детском саду рождается личность нового человека, поэтому здесь созданы самые благоприятные условия. Всё сделано настолько гармонично и комфортно, чтобы дети возвращались из детского сада довольными и счастливыми. Для меня открытие детского сада именно в микрорайоне «Красный Аксай» - это пример комплексного освоения территории. И то, что мы строим здесь социальную инфраструктуру, говорит о том, что этот подход правильный.



В актовом зале малыши подготовили развлекательную программу для почетных гостей: ребята пели, танцевали и рассказывали стихи. Генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов передал символический ключ заведующей Галине Фадеевой. Он отметил, что группа компаний возьмёт над детским садом шефство.

- Люди, которые здесь работали, старались, делали всё с любовью и работу выполнили качественно. Садик получился современный и комфортный. Уверен, наши детишки здесь получат хорошее воспитание, вырастут достойными патриотами донской земли, - рассказал Юрий Иванов.



Генеральный директор также добавил, что «ЮгСтройИнвест» подарит картины детскому саду, чтобы он стал ещё уютнее.

Занятия здесь превращаются в увлекательный процесс. В новом саду детей ожидают игровые комнаты с ярким интерьером, залы для занятий спортом и музыкой, а также площадки с мини-аттракционами и футбольное поле.

- Мы благодарим всех, кто сделал всё возможное, чтобы открыть этот детский сад - администрацию города, наших уважаемых строителей - «ЮгСтройИнвест», лично Юрия Ивановича Иванова. Великолепный детский сад! Каждому малышу здесь будет комфортно и безопасно, - поделилась эмоциями заведующая детским садом Галина Фадеева.



В числе первых воспитанников – Анастасия Жданова. В новый детский сад она ходит с удовольствием.

- Здесь есть всё, что нужно для развития детей, - поделилась мама девочки Екатерина Жданова. – Детский сад просто необыкновенный, я такого у нас в районе ещё не видела. Дети в садике будут довольны и счастливы.



Традиции создавать социальную инфраструктуру в микрорайонах группа компаний придерживается на протяжении всей своей деятельности. За 15 лет дошкольные учреждения появились в микрорайонах Краснодара и Ставрополя. «Журавлик» стал седьмым для «ЮгСтройИнвест» - с его закладки началось возведение «Красного Аксая». В ближайшее время в микрорайоне начнётся строительство второго детского сада и школы на 1 100 мест.



Сегодня группа компаний является лидером на рынке недвижимости Юга России благодаря социальному подходу к строительству и занимает 4-е место в списке крупнейших застройщиков страны. Но самая главная награда для «ЮгСтройИнвест» - счастливые улыбки новосёлов, которых с каждым годом становится всё больше.

