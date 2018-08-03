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В гибели моряка на танкере в Ростовской области обвинили капитана и его помощника

В гибели моряка на танкере в Ростовской области обвинили капитана и его помощника
Фото: Kitv.livejournal.com
Сальская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении капитана судна и его старшего помощника. Их обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности и причинении тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Уголовное дело уже передано в суд.
– В данный момент уголовное дело направлено в Волгодонский районный суд. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы, – сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

По данным следствия, капитан теплохода и его помощник не проконтролировали огневые работы на судне. В результате четыре работника бригады были тяжело травмированы, один матрос скончался, получив ожоги четвертой степени.

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