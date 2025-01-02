В Ростовской области в жутком ДТП погибла 25-летняя девушка

Фото: УГИБДД по Ростовской области

На автодороге Ростов-Волгодонск произошло ДТП с участием двух автомобилей, в ходе которого погибла 25-летняя девушка за рулем, а еще два человека, включая ребенка, получили ранения. Инцидент произошел 2 января недалеко от хутора Сусат.Согласно предварительной информации, водитель автомобиля «Рено Логан» выехала на встречную полосу, где столкнулась с машиной марки «Джили».От мощного удара «Логан» был полностью разрушен, превратившись в груду металла.Как сообщили в региональной ГИБДД, водитель легкового автомобиля скончалась на месте происшествия. Мужчина 41 года, управлявший кроссовером, и его семилетний пассажир были госпитализированы с полученными травмами.