Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области в жутком ДТП погибла 25-летняя девушка

В Ростовской области в жутком ДТП погибла 25-летняя девушка
На автодороге Ростов-Волгодонск произошло ДТП с участием двух автомобилей, в ходе которого погибла 25-летняя девушка за рулем, а еще два человека, включая ребенка, получили ранения. Инцидент произошел 2 января недалеко от хутора Сусат.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля «Рено Логан» выехала на встречную полосу, где столкнулась с машиной марки «Джили».

От мощного удара «Логан» был полностью разрушен, превратившись в груду металла.

Как сообщили в региональной ГИБДД, водитель легкового автомобиля скончалась на месте происшествия. Мужчина 41 года, управлявший кроссовером, и его семилетний пассажир были госпитализированы с полученными травмами.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.