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В Германии установили изготовленный скульптором из Ростова памятник Олегу Попову

В Германии установили изготовленный скульптором из Ростова памятник Олегу Попову
2-го ноября 2016 года в Ростове от остановки сердца скончался «солнечный клоун» Олег Попов. Народный артист умер от остановки сердца в номере отеля при цирке. Об этом сообщает портал Donday.ru.

Когда Олега Константиновича не стало, ростовчане предложили поставить памятник клоуну в донской столице. В начале 2017 года было принято решение установить памятник «солнечному клоуну» у здания ростовского цирка. Свои работы представили многие, и среди них оказалась композиция студента Московского художественного института им. В. И. Сурикова Александра Маркина.

Эскиз скульптора понравился жителям донской столицы, однако большинство отдало предпочтение памятнику, сделанному Светланой Букке. 31 июля 2017 года – в день рождения Олега Попова у здания ростовского цирка торжественно открыли монумент в его честь.

Однако памятник Маркина не остался без внимания. Жене «солнечного клоуна» очень понравилась работа. Габриэлла Леман решила установить скльптуру на могиле Попова в Эглофштайне.

Почтить память Олега Константиновича прилетели его друзья и коллеги.

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