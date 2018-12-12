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В донском регионе разыскивают пропавшего без вести пенсионера

В донском регионе разыскивают пропавшего без вести пенсионера
В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 71-летнего мужчину. Александр Бондаренко пропал 13 декабря.

В тот день утром он ушёл из дома и не вернулся. Спустя какое-то время родные стали бить тревогу. По их словам, у пенсионера может быть потеря памяти. Есть вероятность, что он направился в Таганрог.

Рост Александра Бондаренко - 165 сантиметров. У него худощавое телосложение, серые глаза и чёрные волосы с проседью. Он был одет в куртку цвета хаки с капюшоном, светло-серый свитер, тёмно-синие спортивные штаны и галоши.

К поискам пропавшего подключились добровольцы.

Если вам что-то известно о местонахождении Александра Бондаренко, пожалуйста, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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