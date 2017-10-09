В дома ростовчан тепло начнёт поступать в конце недели



Тепло в дома ростовчан начнёт поступать в конце недели.



Официально отопительный сезон в Ростове уже начался. Объекты социальной сферы начали отапливаться со 2 октября. На сегодняшний день уже подключено 180 учреждений из 479.

- С 10 октября отопительный сезон начался для всех учреждений соцсферы, - сообщили в городской администрации. - В жилые дома отопление начнёт поступать с 13 октября.



В случае отсутствия тепла, горожане могут обращаться на круглосуточную «горячую линию» по телефонам: 05, 244-26-64, 244-26-91, 244-25-98.