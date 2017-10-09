Авторизация

Регистрация


  • USD 58.07
  • EUR 68.36
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0

В дома ростовчан тепло начнёт поступать в конце недели

В дома ростовчан тепло начнёт поступать в конце недели
Тепло в дома ростовчан начнёт поступать в конце недели.

Официально отопительный сезон в Ростове уже начался. Объекты социальной сферы начали отапливаться со 2 октября. На сегодняшний день уже подключено 180 учреждений из 479.
- С 10 октября отопительный сезон начался для всех учреждений соцсферы, - сообщили в городской администрации. - В жилые дома отопление начнёт поступать с 13 октября.

В случае отсутствия тепла, горожане могут обращаться на круглосуточную «горячую линию» по телефонам: 05, 244-26-64, 244-26-91, 244-25-98.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.