В четырёх районах Ростова снова отключат горячую воду



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Ростовчанам снова придётся терпеть коммунальные неудобства. Летом жители донской столицы уже пережили несколько недель без горячей воды. Однако в ближайшие дни горожанам снова придётся греть воду на плите и в чайниках.



В Ростове начался заключительный этап гидравлических испытаний тепловых сетей и тепловых вводов. В связи с этим до 7 сентября в домах не будет горячей воды. На этот раз горячее водоснабжение прекратят в четырех районах города.



В Северном жилом массиве горячей воды не будет в границах улиц Капустина, Пацаева, бульвара Комарова, Стартовой, Планетной, Орбитальной, Венеры, Каракумской, Волкова, проспектов Королева и Космонавтов.



В районе «Темерник» горячее водоснабжение будет отсутствовать в пределах улиц Лелюшенко, Миронова и Думенко.

В районе улицы Ленина не будет горячей воды на Нансена, в Ахтарском, на Текучева, Мечникова, Стадионной, Шеболдаева, Ленина, Профинтерна, Я. Галана, Ларина, Погодина, Нариманова, проспекте Нагибина, Новаторов, Врубовой, в переулке Актюбинском.



В центре города горячую воду отключат в домах, расположенных в границах набережной, проспекта Сиверса, улиц Маркова, Локомотивной, Мечникова, Текучева, проспектов Театрального и Шолохова, 22-й и 21-й Линий, а также на улицах Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной, Павленко.



В Западном жилом массиве коммунальные неудобства придется терпеть жителям улиц Малиновского, Доватора, Мадояна, проспекта Стачки, Литвинова, 2-й Володарского, Заводской, Каширской. Также без горячей воды останется Левенцовка и улицы Пескова, С. Разина, 3-я Кольцевая, Профсоюзная, переулок Машиностроительный.



Напомним, что в июле отключение горячей воды на период гидравлических испытаний затянулось. Из-за многочисленных аварий на сетях вместо обещанной недели горячей воды в домах ростовчан не было почти месяц.