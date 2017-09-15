В ближайшие три дня в Ростове сохранится жаркая и сухая погода



В ближайшие три дня в Ростове сохранится жаркая и сухая погода. Согласно данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 19 по 21 сентября в донской столице сохранится высокая пожароопасность. Уровень пожарной опасности - 4-й класс.

- Для предупреждения возникновения пожаров не следует разводить костры на сухой траве и в лесу, оставлять после пикников мусор и непотушенные мангалы, - рекомендовали в Управления ГО и ЧС Ростова-на-Дону.



Спасатели также просят ростовчан не перегружать электросети, не бросать из окон автомобилей, с балконов непотушенные сигареты и спички, не сжигать мусор.



По прогнозу Гидрометцентра России, со вторника по четверг в Ростове температура воздуха зафиксируется на уровне 30-31 градуса. А в пятницу и субботу синоптики обещают дожди.