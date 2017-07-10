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В Азове нашли клад 14-го века

В Азове нашли клад 14-го века

В Азове археологи нашли клад 14-го века. Свыше десятка монет специалисты обнаружили во время раскопок траншеи у стадиона имени Лакомова.

Учёные исследовали жилище с кирпичными и каменными основаниями стен. Среди камней одной из кладок и был найден клад из 13 медных монет.
- Эта небольшая сумма, которая, вероятно, составляла чуть менее половины дневного заработка обычного городского ремесленника, которому, скорее всего, и принадлежало данное жилище, - рассказал кандидат исторических наук, заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.

Как добавил специалист, такие клады медных монет уже встречались, но тем не менее тайники, в которых более 10 монет, - большая редкость.

В Азове нашли клад 14-го века

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