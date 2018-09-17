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В Аксае участкового будут судить за вымогательство

В Аксае участкового будут судить за вымогательство
В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего участкового. Мужчина обвиняется в покушении на мошенничество.

По версии следствия, обвиняемый в июне 2018 года вымогал деньги у своей соседки. Он сказал женщине, что она подозревается в пособничестве террористам, которые якобы проживали в сдаваемой ею квартире. В доказательство полицейский показал ей видео, на котором якобы задерживают террористов. Участковый потребовал у женщины 300 тысяч рублей, чтобы снять с неё обвинения. Она пошла на переговоры и сторговалась до 250 тысяч.

Когда пострадавшая поняла, что её обманывают, обратилась в полицию. Сотрудники оперативно-розыскной группы задержали мошенника в тот момент, когда он получал деньги от женщины. Позже он был уволен из органов внутренних дел.
- Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

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