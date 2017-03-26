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Упавшая стела в Волгодонске: видео и фоторепортаж

Упавшая стела в Волгодонске: видео и фоторепортаж

Днем 28 марта ураганный ветер снес 20-метровую стелу в Волгодонске. Памятник, установленный в 2011 году, рухнул, словно картонный. В происшествии чудом никто не пострадал.

Упавшая стела в Волгодонске: видео и фоторепортаж

Монумент посвящен трудовому подвигу строителей, которые воздвигли город среди голых степей. Стела являлась одной из главных достопримечательностей города.

Упавшая стела в Волгодонске: видео и фоторепортаж

Однако, не все расстроились крушению памятника. На снимках видно, что школьники вовсю позируют на фоне разрушенного монумента.
Упавшая стела в Волгодонске: видео и фоторепортаж

Напомним, из-за ураганного ветра в регионе падают деревья, остановки, памятники, обрываются ЛЭП, а у машин отрываются капоты. В донской столице введен режим повышенной готовности.

Упавшая стела в Волгодонске: видео и фоторепортаж



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