Упавшая стела в Волгодонске: видео и фоторепортаж





Днем 28 марта ураганный ветер снес 20-метровую стелу в Волгодонске. Памятник, установленный в 2011 году, рухнул, словно картонный. В происшествии чудом никто не пострадал.







Монумент посвящен трудовому подвигу строителей, которые воздвигли город среди голых степей. Стела являлась одной из главных достопримечательностей города.







Однако, не все расстроились крушению памятника. На снимках видно, что школьники вовсю позируют на фоне разрушенного монумента.





Напомним, из-за ураганного ветра в регионе падают деревья, остановки, памятники, обрываются ЛЭП, а у машин отрываются капоты. В донской столице введен режим повышенной готовности.











