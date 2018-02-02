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У заснувшего в кинотеатре посетителя украли телефон в Ростове-на-Дону

У заснувшего в кинотеатре посетителя украли телефон в Ростове-на-Дону
У заснувшего в кинотеатре посетителя украли телефон в Ростове-на-Дону. Воровство произошло 29 января в Кировском районе.

По информации пресс-службы регионального УМВД, злоумышленник выкрал мобильный телефон стоимостью семь тысяч рублей, когда посетитель заснул во время просмотра.
- 23-летнего подозреваемого задержали 3 февраля, - отметили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Кража». С молодого человека взяли подписку о невыезде.

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