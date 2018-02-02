У заснувшего в кинотеатре посетителя украли телефон в Ростове-на-Дону



У заснувшего в кинотеатре посетителя украли телефон в Ростове-на-Дону. Воровство произошло 29 января в Кировском районе.



По информации пресс-службы регионального УМВД, злоумышленник выкрал мобильный телефон стоимостью семь тысяч рублей, когда посетитель заснул во время просмотра.

- 23-летнего подозреваемого задержали 3 февраля, - отметили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Кража». С молодого человека взяли подписку о невыезде.