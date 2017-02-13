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Трем жителям Азова вынесли приговор за убийство человека

Трем жителям Азова вынесли приговор за убийство человека

Трое жителей Азова приговорены к длительным срокам за убийство человека, которое они совершили в 2015 году.
- В ноябре 2015 года азовчане Алексей Шорин, Артём Шелест и Алексей Кавешник в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков,   нанесли 35-летнему жителю Азовского района  множественные  удары руками и ногами, а также заостренной кромкой металлической части лопаты в область головы и грудной клетки,- рассказали в Следственном управлении по Роствоской области.- Из-за полученных травм мужчина скончался.  На следующий день, чтобы скрыть следы убийства, преступники перевезли тело в безлюдное место, где оставили в зарослях камыша. 

Очевидец произошедшего Александр Стригунов избавился от следов преступления и не сообщил в полицию об убийстве. Его обвинили по статье «Укрывательство преступлений».

Приговором суда Шорину назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима , Шелест и Кавешник – 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Стригунову назначено 1 год в исправительной колонии строгого режима.

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