Трем жителям Азова вынесли приговор за убийство человека





Трое жителей Азова приговорены к длительным срокам за убийство человека, которое они совершили в 2015 году.

- В ноябре 2015 года азовчане Алексей Шорин, Артём Шелест и Алексей Кавешник в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, нанесли 35-летнему жителю Азовского района множественные удары руками и ногами, а также заостренной кромкой металлической части лопаты в область головы и грудной клетки,- рассказали в Следственном управлении по Роствоской области.- Из-за полученных травм мужчина скончался. На следующий день, чтобы скрыть следы убийства, преступники перевезли тело в безлюдное место, где оставили в зарослях камыша.



Очевидец произошедшего Александр Стригунов избавился от следов преступления и не сообщил в полицию об убийстве. Его обвинили по статье «Укрывательство преступлений».



Приговором суда Шорину назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима , Шелест и Кавешник – 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Стригунову назначено 1 год в исправительной колонии строгого режима.