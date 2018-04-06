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Тёплая и ветреная погода прогнозируется в Ростове до конца недели

Тёплая и ветреная погода прогнозируется в Ростове до конца недели

В Ростове до конца недели будет тёплая и ветреная погода. По данным Ростовского гидрометцентра, самым тёплым днём на этой неделе станет среда, 11 апреля, – воздух прогреется до 21 градуса. В остальные дни в донской столице - от +15 до +19. Ночью температура не будет опускаться ниже +7.

При этом до выходных погода будет ветреной. Во вторник и среду порывы будут достигать 10 метров в секунду. В четверг, 12 апреля, ветер поднимется до 6 метров в секунду. В пятницу порывы стихнут до 5 м/с днём и 3 м/с - вечером.

На выходных ожидается небольшое похолодание. Столбики термометров опустятся до +15 в субботу и до +14 в воскресенье. Осадков на этой неделе не прогнозируется.

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