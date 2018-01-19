Своего сводного брата в Волгодонске разыскивает жительница Челябинской области



Своего сводного брата в Волгодонске разыскивает жительница Челябинской области. 34-летняя Елена Коптяева надеется, что ее кровный родственник проживает на родине отца и деда - в Ростовской области.



Отец Елены и ее брата Владимира, которого тоже зовут Владимир, 40 лет назад женился на своей возлюбленной Ольге. Спустя время у них родился мальчик. Однако счастье семьи Батуриных оказалось недолгим, и спустя пару лет супруги разошлись.



Несмотря на расставание, у отца и сына остались теплые отношения, поэтому когда Владимир женился во второй раз, мальчик был частым гостем в их доме. Спустя время родилась и Елена. Маленький Вова любил ее и часто нянчил.



- Я не помню своего брата, - рассказала Елена DonDay.ru. – Он смотрел за мной, когда я была совсем еще малюткой. Папа помогал ему финансово, заботился какое-то время, а потом связь пропала, и мы совсем не общались. Все, что осталось, - это фото Владимира, на котором ему лет 15.



Спустя много лет Елена решила попытать удачи и найти своего брата. Если кто-то обладает информацией о Владимире Батурине или его семье, просьба связаться с Еленой на ее странице в социальной сети: https://vk.com/id150465927.