Житель Тольятти разыскивает деда в Ростовской области



В Ростовской области житель Тольятти разыскивает своего родственника. Иван Иванов ищет своего дедушку в городе Сальск.



Мужчина рассказал, что пытается найти след отца своей матери. Женщина ни разу не видела его, так что не знает, как он выглядит и не имеет на руках его фотографий. Семья даже не знает, жив ли он. Однако, они надеются найти хоть какую-то информацию о нём.



Разыскиваемого зовут Евстасий Харечкин (Харченко), ему сейчас 80 лет. Когда мама Ивана в последний раз поддерживала с ним связь, он проживал в Сальске.



Если вы что-то слышали о Евстасии Харечкином (Харченко) или знаете, где он может жить, позвоните по телефону: 8-863-246-36-00.