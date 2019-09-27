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Житель Тольятти разыскивает деда в Ростовской области

Житель Тольятти разыскивает деда в Ростовской области
В Ростовской области житель Тольятти разыскивает своего родственника. Иван Иванов ищет своего дедушку в городе Сальск.

Мужчина рассказал, что пытается найти след отца своей матери. Женщина ни разу не видела его, так что не знает, как он выглядит и не имеет на руках его фотографий. Семья даже не знает, жив ли он. Однако, они надеются найти хоть какую-то информацию о нём.

Разыскиваемого зовут Евстасий Харечкин (Харченко), ему сейчас 80 лет. Когда мама Ивана в последний раз поддерживала с ним связь, он проживал в Сальске.

Если вы что-то слышали о Евстасии Харечкином (Харченко) или знаете, где он может жить, позвоните по телефону: 8-863-246-36-00.

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