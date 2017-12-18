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Строительная компания через суд добивается разрешения на возведение многоэтажного дома на месте фонтана на Ленина

Строительная компания через суд добивается разрешения на возведение многоэтажного дома на месте фонтана на Ленина
Фото: Gorodn.ru

«Московская строительная компания» пытается опротестовать решение Департамента архитектуры Ростова об отказе в выдаче разрешения на строительство дома на улице Ленина. С соответствующим иском компания обратилась в Арбитражный суд Ростовской области.

Организация требует признать незаконным отказ ведомства от 22 ноября 2017 года в выдаче разрешения на возведение 22-этажного дома с торговым центром и офисными помещениями по адресу: улица Ленина, 99г/19г и выдать разрешение на строительство.

Как сообщалось ранее, строительная компания приобрела участок у частных лиц. Каким образом площадка перед гостиницей «Амакс», на которой располагался фонтан, попала в частные руки, неизвестно. Городские власти уверяли, что многоэтажка строиться не будет. Однако на месте фонтана уже вырыт огромный котлован.

Ростовчане крайне негативно были настроены по отношению к строительству многоэтажки. На Сhange.org жители города даже разместили петицию с требованием запретить строительство многоквартирного дома.

Добавим, ООО «Московская строительная компания» специализируется на строительстве жилых комплексов в Ростовской области и Краснодарском крае.

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