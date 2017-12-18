Строительная компания через суд добивается разрешения на возведение многоэтажного дома на месте фонтана на Ленина



Фото: Gorodn.ru



«Московская строительная компания» пытается опротестовать решение Департамента архитектуры Ростова об отказе в выдаче разрешения на строительство дома на улице Ленина. С соответствующим иском компания обратилась в Арбитражный суд Ростовской области.



Организация требует признать незаконным отказ ведомства от 22 ноября 2017 года в выдаче разрешения на возведение 22-этажного дома с торговым центром и офисными помещениями по адресу: улица Ленина, 99г/19г и выдать разрешение на строительство.



Как сообщалось ранее, строительная компания приобрела участок у частных лиц. Каким образом площадка перед гостиницей «Амакс», на которой располагался фонтан, попала в частные руки, неизвестно. Городские власти уверяли, что многоэтажка строиться не будет. Однако на месте фонтана уже вырыт огромный котлован.



Ростовчане крайне негативно были настроены по отношению к строительству многоэтажки. На Сhange.org жители города даже разместили петицию с требованием запретить строительство многоквартирного дома.



Добавим, ООО «Московская строительная компания» специализируется на строительстве жилых комплексов в Ростовской области и Краснодарском крае.