Сотни ростовчан стали жертвами «исчезнувшей» туристической фирмы





В октябре текущего года в отдел полиции по Ворошиловскому району Ростова одно за другим стали поступать заявления от клиентов туристической компании «Эксклюзив Тревел». Фирма собрала с людей деньги за путевки, но свои обязательства не выполнила. Сотни ростовчан лишились долгожданного отдыха. В момент, когда счастливые туристы уже паковали чемоданы, им сообщили, что поездка отменяется.



Компания ООО «Эксклюзив Тревел» несколько лет успешно работала в Ростове под брендом Coral Travel. Фирма входила в франчайзинговую сеть крупного туроператора. Однако в сентябре 2018 года клиентам стали поступать звонки от туроператора с просьбой оплатить поездку, иначе бронь будет снята. Известие повергло ростовчан в шок, ведь за путевки была внесена стопроцентная предоплата.

- 17 сентября мы полностью оплатили тур на четверых в Анталию. Это стоило нам 130 тысяч рублей. Мы должны были вылетать 30 сентября. Когда за три дня до вылета нам никто не позвонил, мы сами обратились в компанию. Там нам ответили, что нашими деньгами оплатили туры других клиентов, - рассказала одна из потерпевших - Елена С.



Надежда получить средства обратно тает с каждым днём. Двери офиса «Эксклюзив Тревел» на улице Волкова закрыты, а телефон её директора Татьяны Белоус не отвечает.

- Сразу после того, как наша поездка не состоялась, сотрудники компании с нами общались, говорили, что у фирмы финансовые трудности, - рассказала другая пострадавшая - Жанна Иванова. – Нас попросили написать заявление на возврат средств, что мы и сделали. Но вскоре номера стали недоступны. Мы написали заявление в полицию и обратились в суд.



Делом занимается отдел экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции Ворошиловского района. По предварительным данным, общий ущерб, нанесённый более 100 потерпевшим, составил порядка 20 миллионов рублей.



Среди тех, кто лишился отдыха, есть как покупатели стандартных туров в пределах 30-50 тысяч рублей, так и эксклюзивных. Один из клиентов в 2017 году приобрёл круизный тур на 2019 год за 600 тысяч рублей. Пара молодых людей решила сыграть свадьбу в Турции. По иронии судьбы гости улететь успели. А вот молодожёны – нет…



По словам клиентов «исчезнувшей» турфирмы, их путевки были застрахованы в компании «РЕСО-Гарантия». Представитель страховщика сообщил, что пока к ним обратился только один пострадавший.

- «РЕСО-Гарантия» не является страховщиком ответственности туроператора Coral Travel, туры которого преимущественно продавало проблемное турагентство. К нам на сегодняшний день обратился турист другого крупного туроператора, тур которого был забронирован через «Эксклюзив Тревел». При этом агентство «Эксклюзив Тревел», по нашей информации, не перечислило деньги за данный тур туроператору. Этот случай, таким образом, не подпадает под договор страхования ответственности туроператора, заключенный с «РЕСО-Гарантия». Мы передали жалобу клиента туроператору, который сейчас готовит официальный ответ на претензию, - прокомментировали в компании.



Ростовчане также обратились в компанию Coral Travel, под брендом которой работал ростовский «Эксклюзив Тревел». Однако туроператор дал понять, что не собирается отвечать за проблемы своего партнёра.