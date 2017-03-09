Сотне ростовских водителей придется убрать тонировку со своих автомобилей





Сотне ростовских водителей придется убрать тонировку со своих автомобилей. 11 марта в Ростове-на-Дону инспекторы ДПС проверяли стекла автомобилей, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Если светопропускаемость окон не соответствовала требованиям, водителей просили снять тонировку. Большинство автомобилистов делали это на месте. Тем, кто отказывался, выписывали требования, по которым нужно удалить тонировку в течение суток, а потом приехать в отделение ГИБДД для проверки. Если водитель этого не сделает и будет остановлен инспекторами ДПС, ему назначат штраф в 500-1000 рублей или административный арест до 15 суток.



С начала года в Ростове за недопустимую тонировку к административной ответственности привлекли 42 водителей.