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СКР рассказал об обстоятельствах гибели ростовского журналиста в африканской республике

СКР рассказал об обстоятельствах гибели ростовского журналиста в африканской республике
Фото: Tvkinoradio.ru
Следственный комитет России продолжает устанавливать обстоятельства гибели троих российских журналистов, среди которых был ростовчанин Александр Расторгуев, в Центральноафриканской республике.

На данный момент удалось установить, что Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев должны были снять документальный фильм для интернет-проекта «Центр управления расследованиями». За работу им обещали 20 тыс. руб. Съёмки должны были проходить на территории одной из наиболее опасных стран мира - Центральноафриканской республики. Но никакой охраны журналистам не предоставили. В ЦАР они отправились по туристическим визам и не проходили аккредитацию.

Организовать жильё и водителя на месте корреспондентам должен был некий Мартин, с которым договорились сотрудники ЦУР. Российские журналисты прибыли в столицу ЦАР Банги 28 июля 2018 года, на два дня раньше запланированной даты, поэтому с Мартином не встречались.
- Из показаний водителя Бьенвеню Доувокама, допрошенного с участием российских следователей, следует, что он познакомился с журналистами вечером в день их прибытия в одном из кафе Банги, - рассказали в СК России. - Поскольку он владеет английским языком и имеет пикап-внедорожник, журналисты предложили ему сопровождать их в поездках по стране.

Через два дня журналисты выехали из Банги и вечером прибыли в город Сибю. На выезде из этого города центральноафриканские военные предложили им переночевать в населенном пункте. По их словам, передвижение ночью было опасным. Но россияне, сославшись на нехватку времени, все же отправились в путь.

Вблизи деревни Кпаку, в 23 километрах от Сибю, машину остановили вооружённые люди негроидной расы. Они говорили по-арабски. Нападавшие приказали всем выйти и стали требовать отдать вещи, фото и видеоаппаратуру. Журналисты стали сопротивляться. Тогда неизвестные их расстреляли. Водитель воспользовался тем, что внимание нападавших было отвлечено, и скрылся на машине.

В настоящее время устанавливаются лица, совершившие убийство российских журналистов.

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