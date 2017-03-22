Шесть снарядов и три мины обезвредили в Ростовской области





В Ростовской области сапёры обезвредили шесть снарядов и три мины времён Великой Отечественной войны.



21 марта сапёры воинской части города Сальска уничтожили боеприпасы, обнаруженные в хуторе Красный Скотовод Пролетарского района. Специалисты взорвали шесть артиллерийских снарядов 152 мм и три миномётных мины 122 мм.



Между тем, 23 марта около 11 часов в селе Покровском Неклиновского района найдена миномётная мина времён войны диаметром 65 мм. Взрывоопасный предмет обнаружили на улице Луговой во время земельных работ. Ещё один снаряд в этот день был обнаружен в Аксае на улице Толстого.

- В местах обнаружения взрывоопасных предметов выставлено оцепление из числа сотрудников полиции и сделана заявка на вызов сапёров, - рассказали в ДПЧС Ростовской области.

