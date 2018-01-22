Схему движения маршруток до ростовского «Платова» сможет отследить каждый



Схему движения маршруток до ростовского «Платова» сможет отследить каждый. Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт».

Так, все желающие смогут посмотреть движение и местоположение маршруток до аэропорта в режиме реального времени. Для этого будет достаточно установить мобильное приложение Go2bus или зайти на сайт этого приложения, вбив название в строке поиска. Это позволит пассажирам экономить время и спланировать свой маршрут.



Отметим, что в воздушную гавань круглосуточно можно добраться двумя автобусами:



– маршрут № 285: Привокзальная площадь - ул. Левобережная - автомагистраль М-4 «Дон» - Северный обход - Южный подъезд к аэропорту Платов. Промежуточная остановка в Аксае (второй переходной мост).



– маршрут № 286: Пригородный Автовокзал (Октябрьская площадь) - пр. Шолохова - автомагистраль М-4 «Дон» Северный подъезд к аэропорту Платов. Промежуточная остановка - у поселка Красный Колос. – маршрут № 285: Привокзальная площадь - ул. Левобережная - автомагистраль М-4 «Дон» - Северный обход - Южный подъезд к аэропорту Платов. Промежуточная остановка в Аксае (второй переходной мост).



Напомним, что пассажиры общественного транспорта могут оплатить проезд банковскими картами, оснащенными системой бесконтактных платежей PayPass и Payway. МТ № 285 и № 286 работают круглосуточно.