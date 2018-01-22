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Схему движения маршруток до ростовского «Платова» сможет отследить каждый

Схему движения маршруток до ростовского «Платова» сможет отследить каждый
Схему движения маршруток до ростовского «Платова» сможет отследить каждый. Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт».
Так, все желающие смогут посмотреть движение и местоположение маршруток до аэропорта в режиме реального времени. Для этого будет достаточно установить мобильное приложение Go2bus или зайти на сайт этого приложения, вбив название в строке поиска. Это позволит пассажирам экономить время и спланировать свой маршрут.

Отметим, что в воздушную гавань круглосуточно можно добраться двумя автобусами:

– маршрут № 285: Привокзальная площадь - ул. Левобережная - автомагистраль М-4 «Дон» - Северный обход - Южный подъезд к аэропорту Платов. Промежуточная остановка в Аксае (второй переходной мост).

– маршрут № 286: Пригородный Автовокзал (Октябрьская площадь) - пр. Шолохова - автомагистраль М-4 «Дон» Северный подъезд к аэропорту Платов. Промежуточная остановка - у поселка Красный Колос. – маршрут № 285: Привокзальная площадь - ул. Левобережная - автомагистраль М-4 «Дон» - Северный обход - Южный подъезд к аэропорту Платов. Промежуточная остановка в Аксае (второй переходной мост).

Напомним, что пассажиры общественного транспорта могут оплатить проезд банковскими картами, оснащенными системой бесконтактных платежей PayPass и Payway. МТ № 285 и № 286 работают круглосуточно.

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