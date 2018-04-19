Авторизация

Регистрация


  • USD 61.32
  • EUR 75.65
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Схема движения ростовских автобусов и маршруток изменится из-за праздничных мероприятий 1 мая

Схема движения ростовских автобусов и маршруток изменится из-за праздничных мероприятий 1 мая
В связи с прекращением движения транспортных средств на время проведения первомайских спортивно-массовых мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Празднику Весны и Труда, будет временно изменена схема работы городского пассажирского транспорта.

1. С 21:30 30 апреля до 8:30 1 мая движение общественного пассажирского транспорта будет происходить следующим образом:
- маршруты №№ 3, 3А, 7, 67, 98: ул. Б. Садовая – пр. Театральный – ул. Закруткина – ул. Н. Нольная – ул. Мясникова – ул. 1-я Линия – ул. Советская и далее - как обычно; в обратном направлении: ул. Советская (ул. Верхненольная) – ул. Нижненольная – ул. Закруткина – пр. Театральный и далее - по обычной схеме;

- маршруты №№ 70, 80: ул. Б. Садовая – пр. Театральный – ул. Закруткина – ул. Н. Нольная – ул. Мясникова и далее - по маршрутам; в обратном направлении: ул. Мясникова – ул. 1-я Линия – ул. Закруткина – пр. Театральный и далее - по обычной схеме;

- маршруты №№ 55-МТ, 80-МТ: пл. Привокзальная – ул. Красноармейская - пр. Шолохова – ул. 14-я Линия – ул. Советская и далее - по обычной схеме в обоих направлениях.

- маршрут № 98-МТ: пл. Привокзальная – ул. Красноармейская – пр. Театральный – пр. Шолохова – ул. 14-я Линия – ул. Советская и далее - по маршрутам следования в обоих направлениях.

2. 1 мая с 8:30 до 13:00:

- маршруты №№ 3, 3А, 7, 67, 70, 80, 98: ул. Б. Садовая – пр. Буденновский – ул. Красноармейская – пр. Театральный – пр. Шолохова и далее - по обычной схеме в обоих направлениях;

- маршруты №№ 55-МТ, 80-МТ, 98-МТ: пл. Привокзальная – ул. Красноармейская - пр. Шолохова – ул. 14-я Линия – ул. Советская и далее - по обычной схеме в обоих направлениях.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.