Схема движения ростовских автобусов и маршруток изменится из-за праздничных мероприятий 1 мая



В связи с прекращением движения транспортных средств на время проведения первомайских спортивно-массовых мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Празднику Весны и Труда, будет временно изменена схема работы городского пассажирского транспорта.



1. С 21:30 30 апреля до 8:30 1 мая движение общественного пассажирского транспорта будет происходить следующим образом:

- маршруты №№ 3, 3А, 7, 67, 98: ул. Б. Садовая – пр. Театральный – ул. Закруткина – ул. Н. Нольная – ул. Мясникова – ул. 1-я Линия – ул. Советская и далее - как обычно; в обратном направлении: ул. Советская (ул. Верхненольная) – ул. Нижненольная – ул. Закруткина – пр. Театральный и далее - по обычной схеме;



- маршруты №№ 70, 80: ул. Б. Садовая – пр. Театральный – ул. Закруткина – ул. Н. Нольная – ул. Мясникова и далее - по маршрутам; в обратном направлении: ул. Мясникова – ул. 1-я Линия – ул. Закруткина – пр. Театральный и далее - по обычной схеме;



- маршруты №№ 55-МТ, 80-МТ: пл. Привокзальная – ул. Красноармейская - пр. Шолохова – ул. 14-я Линия – ул. Советская и далее - по обычной схеме в обоих направлениях.



- маршрут № 98-МТ: пл. Привокзальная – ул. Красноармейская – пр. Театральный – пр. Шолохова – ул. 14-я Линия – ул. Советская и далее - по маршрутам следования в обоих направлениях.



2. 1 мая с 8:30 до 13:00:



- маршруты №№ 3, 3А, 7, 67, 70, 80, 98: ул. Б. Садовая – пр. Буденновский – ул. Красноармейская – пр. Театральный – пр. Шолохова и далее - по обычной схеме в обоих направлениях;



- маршруты №№ 55-МТ, 80-МТ, 98-МТ: пл. Привокзальная – ул. Красноармейская - пр. Шолохова – ул. 14-я Линия – ул. Советская и далее - по обычной схеме в обоих направлениях.